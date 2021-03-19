Kuzey Kore, Malezya'daki büyükelçiliğini kapatacak
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Kuzey Kore, Malezya'daki büyükelçiliğini kapatacak

19.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:59
Kuzey Kore, Malezya'daki büyükelçiliğini kapatacak

KUALA Malezya'da gözaltında tutulan bir Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararının ardından iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilmesi üzerine, Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin kapatılacağı açıklandı.

KUALA Malezya'da gözaltında tutulan bir Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararının ardından iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilmesi üzerine, Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin kapatılacağı açıklandı.

Malezya basınından New Straits Times gazetesine konuşan Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kim Yu Song, Pyongyang'dan gelen talimatın ardından Büyükelçiliği kapatmak için hazırlıklara başladıklarını doğruladı.

Maslahatgüzar Kim, "Şu an Büyükelçilik çalışanlarıyla binayı boşaltma planlarımızı konuşuyoruz. Diğer yandan da hükümetle irtibat halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 9 Mart'ta Kuzey Kore vatandaşı Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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