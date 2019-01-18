Kuzey Kore Liderinin Sağ Kolu 'Trump'a Mektup Götürdü'

Kuzey Kore'nin en üst düzey müzakerecilerinden biri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki muhtemel ikinci zirve öncesi, ABD'li yetkililerle buluşmak üzere Washington'a gitti.

Güney Kore'den gelen haberlere göre, Pekin üzerinden Washington'a giden Kim Jong-chol, Kim'in yazdığı bir mektubu Trump'a götürüyor.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Kim Jong-chol'un bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

Trump ve Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin Vietnam'da yapılabileceği yönündeki spekülasyonlar da artıyor.

Reuters Haber Ajansı, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri'nin Şubat ayında Vietnam'a bir "resmi devlet ziyareti" yapmasının planlandığını bildirdi.

Kim ve Trump arasında geçen Haziran'da Singapur'da yapılan görüşmenin ardından, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması adına pek mesafe kaydedilemedi.

Ancak son dönemde bölgedeki diplomatik trafik yoğunlaştı. Kim, bu ay başında Singapur zirvesi öncesi olduğu gibi Çin'e gidip, Cumhurbaşkanı Xi Jingping ile görüştü.



Bu arada bir diğer Kuzey Koreli üst düzey yetkili, Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui İsveç'e gidiyor ve burada Washington'ın Pyongyang özel temsilcisi Stephen Biegun ile bir görüşme yapabileceği bildiriliyor. Kim Yon-chol kimdir? Eski istihbarat yetkilisi General Kim Yong-chol, Kim Jong-un'un sağ kolu olarak görülüyor ve son dönemde Kuzey Kore'nin ABD'yle yaptığı müzakerelerde öne çıktı.

Askeri istihbarat şefi olduğu 2010'da Güney Kore'nin savaş gemilerine yapılan saldırıların arkasındaki isim olduğu belirtiliyor.

Son olarak geçen Haziran'da yapılan tarihi zirveden önce Trump'a bir mektup götürmüştü.