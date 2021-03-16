Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim'den Güney Kore ve tatbikat düzenlediği ABD'ye uyarı Açıklaması
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Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim'den Güney Kore ve tatbikat düzenlediği ABD'ye uyarı Açıklaması

16.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:57
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim'den Güney Kore ve tatbikat düzenlediği ABD'ye uyarı Açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Kim'in, Kuzey Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasını, ilk yurt dışı seyahatlerini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarınki Güney Kore ziyaretleri öncesinde yapması dikkati çekti.

Kore Yarımadası'nda askeri tansiyonun düşürülmesine yönelik 2018'de varılan anlaşmadan vazgeçmeyi düşünebileceklerini ve Güney ile ortak çalışması gerekmiyorsa Koreler arası ilişkiler için kurulan birimi feshedebileceklerini belirten Kim, Güney Kore ve ABD'nin halihazırda süren ortak askeri tatbikatını da eleştirdi.

Kim, "Güney Kore'nin tutum ve davranışlarından gözümüzü ayırmayacağız, eğer daha provokatif olurlarsa olağanüstü önlemler alabiliriz. Bu vesileyle, okyanusun öbür tarafından toprağımızı barut kokutmaya çok hevesli olan yeni ABD yönetimine tavsiye vermek isterim. Gelecek dört yılda iyi bir uyku çekmek istiyorlarsa, onları gereği gibi uyumaktan alıkoyan şeyleri baştan yapmamaları daha iyi olur." ifadesini kullandı.

Küçük çaplı tatbikatların dahi Kuzey'e karşı bir düşmanlık tutumu olduğunu savunan Kim, savaş provalarının diyalogla, düşmanlığın da iş birliğiyle olamayacağını kaydetti.

Güney Kore ve ABD'nin 8 Mart'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda askerin katılımıyla başlayan ortak askeri tatbikatının, 18 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Austin ve Dışişleri Bakanı Blinken, ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da, yarın da Seul'de görüşmeler yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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