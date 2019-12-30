Kuzey Kore liderinden "saldırgan" güvenlik politikası adımı

30.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:32

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin egemenliğini ve güvenliği garanti altına almak için "pozitif ama saldırgan" bir güvenlik politikası uygulanması çağrısı yaptı.



Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hafta sonu başkent Pyongyang'da İşçi Partisi'nin merkez komitesini sürpriz bir şekilde toplandığını duyurdu. Devlet medyasında yer alan haberde, Kuzey Kore liderinin ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak için "şu anki durumun gerektirdiği şekilde mutlak ve saldırgan önlemler" alınmasını talimatı verdiği ifade edildi. Kim Jong-un tarafından ifade edilen önlemlere dair detay verilmezken uzmanlar, bu önlemlerin ülkenin silah programının arttırılması anlamına geldiğini kaydetti.



Toplantının önemi



Kim Jong-Un'un planda olmayan bir şekilde gerçekleştirilen, Cumartesi günü başlayan ve Pazar günü devam eden toplantının bugün de devam etmesi bekleniyor. Toplantı, ülkenin en üst düzey karar alıcılarının bir araya gelmesi bakımından önem taşıyor. Kuzey Kore lideri, her yılın ilk günü "Yeni Yıl Hitabı" gerçekleştiriyor. Daha önceki konuşmalarında ülkenin nükleer silahlardan arındırılabileceğini söyleyen Kim jong-Un'un bu yılki konuşmasında yeni politikayla ilgili detay vermesi bekleniyor. - PYONGYANG

Kaynak: İHA