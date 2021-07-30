Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısı yaptı
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Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısı yaptı

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, 24-27 Temmuz tarihlerinde ülkenin askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya gelen Kim, herhangi bir yabancı provokasyona karşı askeri kapasitenin geliştirilmesini istedi.

Görüşmede Kim, yetkililerden düşmanların askeri provokasyonu ile başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamalarını istedi.

Güney Kore, kuzey komşusu ile iletişim kanallarının yeniden açılması ile yaratılan uzlaşı havasını olumsuz etkilememesi için ABD ile tatbikatların yapılıp yapılmayacağı ya da hangi şartlarda yapılacağına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

Güney Kore ve ABD'nin yaptığı askeri tatbikatlar, son senelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma çabaları nedeniyle iptal edilmiş veya azaltılmıştı.

Kuzey ve güney komşular arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları yeniden açılmış 28 Temmuz'da ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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