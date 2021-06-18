Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olmasını istedi
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Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olmasını istedi

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ABD ile 'hem diyaloğa hem çatışmaya' hazırlıklı olmasını istedi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin kongresinde, ABD'nin siyasi yönelimlerini ele alan Kim, Washington yönetimi ile atılacak adımları netleştirdiğini ifade etti.

Kim, ülkesinin Joe Biden yönetimindeki ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olmasını istedi.

Kuzey Koreli lider, "devletin çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için ABD yönetimi ile hem diyaloğa hem çatışmaya, özellikle çatışmaya" hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kim'in açıklamalarını değerlendiren Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü araştırmacılarından Cheong Seong-Chang, Kuzey Kore'nin müzakerelerin başlamasına sıcak baktığını ancak nükleer silahların terk edilmesi çağrılarına karşılık vermeyeceğini belirtti.

Cheong, Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları kaldırması ve Güney Kore ile yapılan askeri tatbikatları askıya alması halinde, Kim'in de ülkenin nükleer programına ilişkin adımlar atabileceğini ifade etti.

Kuzey Kore üzerine çalışmalar yürüten, "One Korea Center" adlı internet sitesinin başındaki isimlerden Kwak Gil Sup da Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin iki yönlü bir yaklaşım benimsediğini değerlendiren Gil, Kim'in askeri kapasiteyi arttırmayı ve müzakerelere geri dönmeyi birlikte ele aldığını söyledi.

13 Haziran'daki G7 Liderler Zirvesi'nde liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kuzey Kore'nin nükleer programını terk etmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Kim'e diyalog çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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