Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti
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Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'daki habere göre, Kim iktidar partisi üyelerine yaptığı açıklamada önlerinde aşılması gereken pek çok engel ve zorluk olduğunu belirtti.

Kim, zor durumdaki halkı rahatlamak için iktidardaki Kore İşçi Partisinin her biriminden diğer bir "Çetin Yürüyüş" başlatmalarını istemeye karar verdiğini kaydetti.

Kuzey Koreli yetkililer, 1990'larda ülkede yaşanmış kıtlığa atıfta bulunmak için "Çetin Yürüyüş" ifadesini kullanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, 7 Nisan'da uluslararası yaptırımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkenin zor durumda bulunduğunu açıklamıştı.

Pyongyang, DSÖ'ye ülkede Kovid-19 görülmediğini rapor etmişti

Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

Bu iddiaya göre, Kuzey Kore, "dünyada bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmayan tek ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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