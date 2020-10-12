Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
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Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

12.10.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:32
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen, ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı askeri geçit töreninde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen, ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı askeri geçit töreninde,  Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle cumartesi günü, ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı ve füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni düzenlendi. Başkent Pyongyang'da  gün doğmadan düzenlenen askeri geçit törenine yüzlerce askeri birlik katılırken, füze ve fırlatma sistemlerini taşıyan askeri araçlar dikkat çekti. Geçit töreninde konuşan Kim, gözyaşlı içinde, halktan yaşadıkları zorluklar nedeniyle özür diledi.

HALKIN UMUTLARINA YETERİ KADAR YANIT VEREMEDİM

Kim törendeki konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm. Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" şeklinde konuştu. Bunu dinleyen askerler ve töreni izleyenlerin de gözyaşları içinde olduğu görüldü.


Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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