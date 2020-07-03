Kuzey Kore Lideri Kim: "Salgında parlak başarı elde ettik" Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, korona virüs salgınında ülkesinde korona virüs vakasının görülmemesi nedeniyle "parlak bir başarı" elde ettiklerini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, korona virüs salgınında ülkesinde korona virüs vakasının görülmemesi nedeniyle "parlak bir başarı" elde ettiklerini ifade etti.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkili olurken Kuzey Kore'deki korona vaka sayıları merak konusu olmuştu. Pyonyang yönetimi, komşusu Çin ile sınır ticareti olmasına rağmen korona virüs vakası rapor etmedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, korona virüs salgınında hükümetin aldığı kararları överek "parlak bir başarı" elde ettiklerini söyledi. Kuzey Kore medyasına konuşan Kim Jong-Un, "Yönetimin ileri görüşlü liderliği tarafından elde edilen parlak başarı ve alınan kararlara uyan herkes sayesinde oldu" dedi. Ancak, komşu ülkelerde ikinci dalganın görülmesi nedeniyle yüksek alarmın sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Kim Jong-Un, "Aceleci salgın karşıtı önlemlerin alınması onarılamaz sonuçlara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, korona virüsün Çin'de görülmesi ve vaka sayılarının artmasının ardından sert önlemler almıştı. Sınır kapılarını kapatan Kuzey Kore, eğitime ara vermiş ve binlerce kişiyi karantinaya almıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA