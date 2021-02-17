Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju bir yıl aradan sonra görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.

Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.

Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere