Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju bir yıl aradan sonra görüntülendi
17.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:26
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.
Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.
Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.
Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere