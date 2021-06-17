Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti
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BBC

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti
BBC - Haberler | Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iktidar partisinin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede, ülkede gıda sıkıntısı çekildiğini resmen kabul etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi Merkez Komitesi üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti.

Komite üyelerine hitap eden Kim, tarım sektörünün geçen yıl yaşanan ve sellere yol açan tayfunlar nedeniyle tahıl üretim hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Ülkede gıda fiyatlarınını hızla arttığı bildiriliyor.

Kuzey Kore haberlerini 2010 yılından bu yana ülke dışından (ABD, AB ve Güney Kore'den) izleyen NK News haber kuruluşu, ülkede 1 kilo muzun 45 dolara satıldığını bildirmişti.

Kuzey Kore, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sınırlarını kapamıştı.

Bunun sonucu olarak ülkenin Çin ile ticareti sekteye uğradı.

Oysa Kuzey Kore gıda, gübre ve yakıt konularında Çin'e bağımlı.

Kuzey Kore aynı zamanda nükleer faaliyetleri nedeniyle uygulanan uluslararası ambargo yüzünden de sıkıntı çekiyor.

İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında ABD ve Güney Kore ile ilişkilerin de ele alınması bekleniyor ama henüz ayrıntılar açıklanmış değil.

'Zorlu yürüyüş'

Kim Jong-un Nisan ayında da daha önce pek örneği görülmeyen, sıkıntılardan söz ettiği bir konuşma yapmış ve yetkilileri "Halkın karşı karşıya olduğu güçlükleri biraz bile olsa hafifletebilmek için, birbirlerini "daha zorlu bir yürüyüşe teşvik etmeye" çağırmıştı.

"Zorlu yürüyüş", kavramı Kuzey Kore tarihinde daha önce de kullanılmıştı.

Bu, 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşü ardından Kuzey Kore için hayati önemdeki dış yardımın kesilmesi nedeniyle ülkenin karşı karşıya kaldığı açlıkla mücadele sürecine verilen isimdi.

O dönemde, açlıktan ölen Kuzey Korelilerin sayısı hala kesin olarak bilinmiyor ama tahminlere göre bu sayı 3 milyona ulaşmış olabilir.

BBC
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