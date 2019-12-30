Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi
Haberler » Dünya » Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi - Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi

Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, asker ve diplomatlardan ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması için “aktif ve saldırgan tedbirler” almalarını istedi.

30.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:45
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi

lideri ülkesinin güvenliği ve egemenliğinin korunması için 'saldırgan tedbirler' alınacağını söyledi.


Pazar günü genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, asker ve diplomatlardan Asya ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması konusunda "aktif ve saldırgan tedbirler" hazırlamalarını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler