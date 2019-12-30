Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi
Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, asker ve diplomatlardan ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması için “aktif ve saldırgan tedbirler” almalarını istedi.
30.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:45
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin güvenliği ve egemenliğinin korunması için 'saldırgan tedbirler' alınacağını söyledi.
Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, asker ve diplomatlardan Asya ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması konusunda "aktif ve saldırgan tedbirler" hazırlamalarını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com