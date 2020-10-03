Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

03.10.2020 05:01 | Son Güncelleme: 03.10.2020 05:04
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

KUALA Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

KUALA Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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