Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?

Bugüne kadar Kuzey Kore'de iktidar hep babadan oğla geçti. Kim Il-sung tarafından kurulan ve ardından baba Kim Jong-il tarafından yönetilen hanedandaki son lider Kim Jong-un'un varisi bilinmiyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse onun yerine hangi isimler yerine geçebilir?

26.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:51
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.

Japonya basını nisan ayı başında hastanede Kuzey Koreli doktorlar tarafından ameliyata alınan Devlet Başkanı'nın aşırı kiloları ve doktorların kaygılarının da etkisiyle komplikasyonların oluştuğunu, bunun da ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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