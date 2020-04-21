Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kalp ameliyatı mı geçirdi? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun hassas olduğu iddialarını inceleyen Güney Kore hükümeti konuyu aksi veya doğru yönde doğrulayacak bir bilgiye ulaşamadıklarını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun hassas olduğu iddialarını inceleyen Güney Kore hükümeti konuyu aksi veya doğru yönde doğrulayacak bir bilgiye ulaşamadıklarını duyurdu.

İlk olarak Amerikan haber kanalı CNN'de yer alan ve ismi verilmeyen bir Amerikan istihbarat yetkilisine dayandırılan iddiaya ilişkin Seul de kendi istihbari araştırmasına başladı. Euronews.com'da Görüntüle