Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un İpek Yolu Zirvesi Öncesi Putin ile Buluşuyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Rusya'da biraraya geleceği açıklandı.
Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile uzlaşmazlık sinyalleri verirken, Rusya ile yakınlaşmaya başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta biraraya geleceği açıklandı.
Kremlin, iki lider arasındaki görüşmenin Kim'in Kuzey Kore'nin başına geçtiği 2011 yılından bu yana gerçekleştirilecek ilk zirve olacağının altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com