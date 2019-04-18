Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un İpek Yolu Zirvesi Öncesi Putin ile Buluşuyor

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un İpek Yolu Zirvesi Öncesi Putin ile Buluşuyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Rusya'da biraraya geleceği açıklandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un İpek Yolu Zirvesi Öncesi Putin ile Buluşuyor

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile uzlaşmazlık sinyalleri verirken, Rusya ile yakınlaşmaya başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta biraraya geleceği açıklandı.

Kremlin, iki lider arasındaki görüşmenin Kim'in Kuzey Kore'nin başına geçtiği 2011 yılından bu yana gerçekleştirilecek ilk zirve olacağının altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et