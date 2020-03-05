Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı'na 'koronavirüs mektubu': Üzgünüz
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı'na 'koronavirüs mektubu': Üzgünüz

05.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:26
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı'na 'koronavirüs mektubu': Üzgünüz

lideri , koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan 'nin Moon Jae-in'e bir mektup göndererek söz konusu salgından dolayı üzüntülerini dile getirdi.


Güney Kore, yaklaşık altı bini aşkın koronavirüs vakasıyla Çin'den sonra en çok enfekte hasta barındıran ülke konumunda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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