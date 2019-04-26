Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'yi Müzakerelerde 'Kötü Niyetli' Davranmakla Suçladı

Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un, ABD yönetimini geçen Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve sırasında "kötü niyetli" davranmakla suçladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kim ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki barışın tamamen Washington'a bağlı olduğunu söyledi.

Kim'in bu sözleri, dün Rusya'nın doğusundaki Vladivostok kentinde Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı zirve sırasında söylediği bildirildi.

KCNA ayrıca, Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore ziyareti için yapılan daveti kabul ettiğini ve ziyaretin "musait bir zamanda" yapılacağını belirtti.

Kim Jong-un'un zirvede Vladimir Putin'e "Kore Yarımadası ve bölgedeki durumun işlemez hale geldiğini ve kritik bir noktaya ulaştığını." söylediği kaydedildi.

Kim'in "ABD'nin yakın dönemdeki görüşmelerde, tek taraflı kötü bir tavır alması nedeniyle durumun orijinal haline dönebileceği" uyarısında da bulunduğu bildirildi.

Pyongyang yönetimi geçen hafta da ABD'yi barış görüşmelerini raydan çıkartmakla suçlamıştı.

Şubat ayındaki Hanoi zirvesi sırasında, iki ülke arasındaki görüşmeler çökmüş ve Kuzey Kore'nin nükleer silahları konusunda herhangi bir uzlaşmaya varılamamıştı.

Görüşmelerin, Kuzey Kore'nin bir miktar nükleer silahlardan arınma karşılığında, ekonomik önlemlerin tamamen kalkmasını istemesi ve ABD'nin böyle bir uzlaşmaya niyetli olmaması nedeniyle nedeniyle çöktüğü belirtilmişti.

Vladivostok'ta yapılan zirvede, Rusya lideri Putin bir hakem rolü oynama girişiminde bulundu ve Kim'in nükleer programına son vermek için uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Rusya lideri bu garantilerin uluslararası bir çerçevede sunulması gerektiğini vurguladı.

Putin "Dünyada durumun, güçlünün hukuku tarafından değil, uluslararası hukuk tarafından belirlendiği bir hale dönmeliyiz." diye konuştu.

Kim ise "çok anlamlı bire bir alış verişlerin yapıldığını" söyleyerek zirveyi övdü ve Moskova ve Pyongyang arasında "yeni bir altın çağın" habercisi olmasını umduğunu belirtti. Zirveyle ilgili neler biliniyor? ABD'nin ambargoları ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili görüşmeler konusunda kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.

Putin şu anda iki günlük bir zirve için Çin'de ve bu zirve sırasında Çin'in lider kadrosunu Kim ile yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirmesi bekleniyor. Putin detayları Washington ile de paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov'a göre Kremlin, Kuzey Kore konusunda altılı görüşmelerin, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahlar sorununu etkin bir şekilde ele almanın tek yolu olduğuna inanıyor.

2003 yılında başlayan altılı görüşmelere, Güney ve Kuzey Kore ile Çin, Japonya, Rusya ve ABD katılıyordu. Ancak bu görüşmeler durdu.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu anda başka etkin bir uluslararası mekanizma yok. Ama diğer yandan başka ülkeler tarafından bazı çabalar harcanıyor. Gerçekten nükleer silahsızlanmayı ve iki Kore arasındaki sorunları çözmeyi amaçladığı sürece bu çabalar desteği hak ediyor." dedi. Taraflar ne istiyor? Kim'in ziyareti, ABD'yle görüşmelerin ardından Pyongyang'ın güçlü müttefikleri olduğunu gösterme fırsatı olarak görülüyor.

Kuzey Kore, Hanoi görüşmelerinin çökmesinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu sorumlu tutuyor. Kuzey Kore, Pompeo'nun nükleer görüşmelerden alınmasını talep etmiş ve Amerikan Dışişleri Bakanını "saçma konuşmakla" suçlayıp, yerine "daha dikkatli birinin" getirilmesini istemişti.



Vladivostok zirvesi ayrıca, Pyongyang için ekonomik geleceğinin sadece ABD'ye bağlı olmadığını, Rusya için ise Kore Yarımadası'nda önemli bir oyuncu olduğunu gösterme fırsatıydı.

Putin, bir süredir Kuzey Kore lideriyle görüşmek istiyordu. Ancak iki Trump-Kim zirvesi nedeniyle Kremlin biraz oyun dışı kalmıştı.

Rusya da ABD ve Çin gibi Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesine sahip olmasından rahatsız. Kuzey Kore-Rusya ilişkileri ne kadar yakın?

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği, stratejik ve ideolojik nedenlerle komünist müttefikiyle yakın askeri ve ticari ilişkilerini sürdürmüştü.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinden sonra, komünizm sonrası Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ticari bağlar azaldı ve Kuzey Kore başlıca müttefik olarak Çin'e yönelmeye başladı.

Putin'in liderliğinde ekonomik anlamda toparlanan Rusya, 2014'te büyük bir iyi niyet adımı olarak Kuzey Kore'nin Sovyetler Birliği döneminden kalma borçlarını silmişti.

Rusya'nın bugün Kuzey Kore üzerinde ne kadar nüfuzu bulunduğu tartışmalı olsa da, Kimrejimi Moskova'yı en az hasmane dış güçlerden biri olarak görüyor.