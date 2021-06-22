Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Kim Yo-Jong: "ABD hayal kırıklığına uğrayacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Kim Yo-Jong: "ABD hayal kırıklığına uğrayacak"

Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Kim Yo-Jong: 'ABD hayal kırıklığına uğrayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, müzakere beklentilerinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, müzakere beklentilerinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "ABD tarafıyla hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olmalıyız" çağrısı, ABD'li yetkililerin müzakere umutlarını yeşertmişti. Kuzey Kore yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan ABD'ye "beklentiye girmeyin" sinyali geldi. Kız kardeş Kim, müzakere beklentilerinin ABD'yi daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını kaydetti. Kim Yo Jong, "Görünüşe göre ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor. Bu beklenti, onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacak" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "hem diyalog hem de yüzleşme" çağrısını müzakereler açısından "ilginç bir sinyal" olarak değerlendirmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi
Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi
ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık
ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Kim Yo-Jong: "ABD hayal kırıklığına uğrayacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:54:21. #1.14#

title