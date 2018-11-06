Kuzey Kore Lideri Kim'in İlk Kez Portresi Asıldı

Kuzey Kore'de 1945'te yönetime gelen Kim İl-sung'un başlattığı ve babadan oğula geçirdiği yüce liderliğin alameti farikalarından olan resmi portre, nihayet Kim Jong-un için de sahneye çıktı. Babası Kim Jong-il'in ölümünün ardından 17 Aralık 2011'de liderliğe gelen Kim Jong-un'un yeni Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i ağırlaması vesilesiyle iki liderin portresi meydanları süsledi.

HALEF POZİSYONUNDA GÖRÜLÜYORDU

Uzmanlar, bunun Kim'in ilk resmi portresi olması gerektiğini belirtti. Dedesi ve babasının resimleri, heykelleri bütün ülkeyi kaplamış vaziyetteyken bugüne dek tek bir portresi bile asılmayan Kim, bu yüzden dedesi ve babasına denk gerçek bir lider değil de sadece halef poziyonunda görülüyordu. Ama ilk resmi portesinin asılmasıyla kendi liderlik kültünü oluşturma yolunda önemli bir basamağı tırmandı.

PORTREDE GÜLÜCÜKLER SAÇTI

Kim'in artık portresinden de gülücükler saçmasında üst düzey uluslararası temas ve ziyaretlerinin büyük etkisi oldu.

Miguel Diaz-Canel ve Kim

ÇİN LİDERİ TARAFINDAN AĞIRLANDI, GÜNEY KORE VE ABD LİDERLERİYLE ZİRVE YAPTI

2018'e Güney Kore'deki Kış Olimpiyatına ekip göndererek başlayan Kim, martta Pekin'i ziyaret etti, nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirve yaparak Kore Savaşı'nı yılın sonunda resmen bitirmeye yönelik bildiri imzaladı. Mayıs başında tekrar Çin'e gidip Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilen, mayıs sonunda Moon ile yeniden bir araya gelen Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile zirve yapıp barış ve Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma niyetini beyan eden bildiri imzaladı. Eylülde üçücü kez Moon ile bir araya geldi.

ADI CASTRO OLMAYAN İLK KÜBA LİDERİYLE SAMİMİ POZLAR

Resmi portrenin arzı endam etmesine vesile olan Küba'nın yeni liderinin ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu. Ev sahibinin tersine Küba'da yaklaşık 60 yıl sonra Castro adını taşımayan ilk lider olan Miguel Diaz-Canel, Kim'in eşliğinde devlet kortejiyle başkentte geçiş yapıp halkı selamladı. Sık sık ele ele tutuşan iki lider, ellerini havaya kaldırarak pozlar verdi.

İki liderin Pyongyang'ı turlamasını yayımlayan devlet televizyonu, yan yana asılmış portreleri de gösterdi. Ancak henüz fotoğraf olarak servis etmedi.

PORTRENİN SABİT YER EDİNMESİNE ZAMAN VAR

Uzmanlara göre Küba liderinin gidişinin ardından bir depoya kaldırılacak portre, ilk etapta özel durumlarda tekrar boy gösterecek. Dede ve babanın portreleri gibi devletin propaganda aygıtının parçası haline gelip gelmeyeceğini zaman zaman gösterecek.