Kim Jong-un Eşinin Fotoğrafını Çekmek İsteyen Muhabiri Elinin Tersiyle İtti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen hafta Güney Kore lideri Moon Jae-in ile birlikte sınırdaki Panmunjom'da yaptığı tarihi zirve sırasında çekilen ilginç bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Kim, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile el sıkışmak için gelen eşi Ri Sol Ju'nun fotoğrafını çekmeye çalışan foto muhabirini elinin tersi ile itiyor.

ELİYLE İTTİRDİ

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.

KAMERALARA YANSIDI

Bu durumu fark eden Kim ise Moon ile el sıkışmak için gelen 28 yaşındaki eşine yol açmak için foto muhabirini elinin tersi ile itiyor. Fotoğrafçı ise tepkinin ardından köşeye çekiliyor.

NÜKLEER BARIŞ YAPILDI

Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.

Zirvede iki ülkenin First Lady'leri de ilk kez görüşmüştü. (Kaynak: Sputnik)