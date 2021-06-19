Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Kuzey Kore resmi haber ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin 4 gündür devam eden genel kurul toplantısının kapanışında konuşan Kim, Kovid-19 salgını ve ABD yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

Bununla birlikte Kim, "devrimin önündeki güçlüklerin" üstesinden geleceklerine yemin etti.

Kim'in açıklamaları, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim'in Kuzey Kore'nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

ABD Özel Temsilcisi Kim'in Japonya ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda 'Başını taşa çarpmış' denildi
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roberto Mancini Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:57:56. #1.15#

title