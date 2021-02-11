Kuzey Kore lideri Kim, ekonomide sıkı denetim emri verdi
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Kuzey Kore lideri Kim, ekonomide sıkı denetim emri verdi

11.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:02
Kuzey Kore lideri Kim, ekonomide sıkı denetim emri verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ekonomideki yasa dışı hareketleri minimuma indirmek için ocak ayında açıkladığı ekonomi planı üzerinde daha sıkı denetim yapılmasını emretti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ekonomideki yasa dışı hareketleri minimuma indirmek için ocak ayında açıkladığı ekonomi planı üzerinde daha sıkı denetim yapılmasını emretti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre Kim, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle ülkesinin harap olmuş ekonomisini kurtarmak için ocak ayında iktidardaki Kore İşçi Partisinin toplantısında alınan ekonomik kalkınma planına ilişkin kararları takip etmek için düzenlenen toplantıda konuştu.

Kim açıklamasında, ulusal ekonomik planın oluşturulması ve yürütülmesi sürecinde yasal denetimi ve kontrolü güçlendirmenin önemini vurguladı.

Kim, yargının ve diğer kolluk kuvvetlerinin ekonomik planın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için daha fazlasını yapması ve ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkan her türlü yasa dışı uygulamayı kontrol etmek için güçlü bir yasal mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi. Kim ayrıca, tüm sektörlerin ve devletteki tüm birimlerin bu talimatlara koşulsuz uyması gerektiğini vurguladı.

- Kim, 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti

Başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra 6 Ocak'ta düzenlenen Kore İşçi Partisi kongresinde konuşan Kim, ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirterek, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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