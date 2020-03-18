Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesindeki sağlık hizmetlerini geliştirme vurgusu
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Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesindeki sağlık hizmetlerini geliştirme vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da katıldığı bir hastanenin temel atma töreninde, halk sağlığının desteklenmesinin "çok önemli bir görev" olduğunu belirtti.

18.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:40
Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesindeki sağlık hizmetlerini geliştirme vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da katıldığı bir hastanenin temel atma töreninde, halk sağlığının desteklenmesinin "çok önemli bir görev" olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kim, Pyongyang Genel Hastanesinin temel atma törenine katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim, törende, "Partimiz, bunu, Kore tarzı sosyalizmin imajını korumak ve yüceltmek için politik bir mesele ve en öncelikli devlet çabalarının, kamu sağlığı alanını desteklemek için yönlendirilmesi gereken çok önemli bir görev olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Partisinin, aralık ayı sonunda gerçekleştirilen toplantıda hastaneyi inşa etme kararı aldığını aktaran Kim, hastanenin inşasının, Kore İşçi Partisinin 75. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 10 Ekim tarihine kadar tamamlanması talimatını verdi.

Hastanenin, inşaatı tamamlandığında, ülkedeki en teşekküllü hastane olabileceği yorumları yapıldı.

Konuşmasında ülkesindeki sağlık hizmetlerini geliştirme vurgusu yapan Kim, dünyanın birçok ülkesinde yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) bahsetmedi.

KCNA'dan paylaşılan fotoğraflarda, temel atma törenine katılan işçilerin çoğunun maske taktığı ancak Kim ve diğer üst düzey yetkililerin ise takmadığı görüldü.

Ülke dışından bazı uzmanlar, Kuzey Kore'deki olası bir Kovid-19 salgınının etkisinin, tıbbi malzeme eksikliği ve sağlık hizmetleri altyapısındaki eksiklik nedeniyle son derece büyük olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığına göre, Kuzey Kore, 2017 itibarıyla ülke genelinde 135 genel ve diğer büyük hastane olduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkede alınan acil önlemler çerçevesinde sınırlarını kapatmış, ülkeye turist girişini yasaklamış, okulların açılışını ertelemişti.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar kaydedilen herhangi bir Kovid-19 vakası olmadı ancak ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesinde bu ayın başında yer alan habere göre, kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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