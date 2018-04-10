Kuzey Kore Lideri Kim'den Trump Görüşmelerine İlişkin İlk Açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirveden resmi olarak ilk kez söz etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından, Pyongyang ilk kez sessizliğini bozdu. Kim, İşçi Partisi üyeleri ile düzenlediği bir toplantıda ABD-Kuzey Kore zirvesinden ilk kez resmi olarak bahsetti. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, toplantıda Güney ve Kuzey Kore ilişkilerinin ve ABD yapılacak zirvenin ele alındığı kaydetti.

Beklenen zirvenin detayları ise belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Trump, dün Kuzey Kore lideri ile Kim ile Mayıs ya da Haziran ayının başında buluşmayı planladığını açıklamıştı. Eğer zirve gerçekleştirilirse, bir ABD başkanı ilk kez Kuzey Kore lideri ile resmi olarak görüşmüş olacak.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan'da bir araya gelecek. - PYONGYANG