Kuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı
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Kuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kuzey Kore lideri Kim'den 'Çetin Yürüyüş' çağrısı

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan kıtlık ile kıyas yaparak "ciddi ekonomik sorunlarla" mücadele için "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.

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Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan kıtlık ile kıyas yaparak "ciddi ekonomik sorunlarla" mücadele için "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan Kuzey Kore'de Çin ile ticaretin durma noktasına gelmesi ve uygulanan ekonomik yaptırım nedeniyle ekonomik kriz alarmı verildi. Kuzey Kore lideri Kim Yong-un iktidar partisi üyeleri ile bir araya geldiği görüşmede, ülkenin zor günlerden geçtiğini hatırlatarak yetkilileri halkı az da olsa zor durumdan kurtarabilmek için "Çetin Yürüyüş" başlatmaya çağırdı. Kim ilk kez, ülkenin ekonomik sorunlarını 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden kıtlıkla karşılaştırdı.

"Çetin Yürüyüş" kavramı, Kuzey Kore yetkilileri tarafından 1990'larda yaşanan kıtlık sırasında ülkenin gösterdiği mücadelesine atıfta bulunmak için kullanılıyor. Açlıktan hayatını kaybeden Kuzey Korelilerin toplam sayısı bilinmezken, yaklaşık 3 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) araştırmacı Lina Yoon, son zamanlarda "Çin'den ülkeye neredeyse hiç gıda maddesi gitmediğini" belirtti. BM'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana da geçtiğimiz ay yetersiz beslenme ve açlığa yol açan "ciddi bir gıda krizi" konusunda uyarıda bulunmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:18:10. #1.15#
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