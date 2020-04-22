Kuzey Kore lideri Jong Un hakkında spekülasyonlar artıyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçirdiği ameliyattan sonra durumunun ağır olduğuna ilişkin spekülasyonların uluslararası basında yer almasına rağmen, Kuzey Kore devlet kanalı ülke liderinin sağlık durumu veya nerede olduğuna ilişkin bir haber yapmadı.
22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:16
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçirdiği ameliyattan sonra durumunun ağır olduğuna ilişkin spekülasyonların uluslararası basında yer almasına rağmen, Kuzey Kore devlet kanalı ülke liderinin sağlık durumu veya nerede olduğuna ilişkin bir haber yapmadı.
Kaynak: Dunya.com