Kuzey Kore lideri Jong Un hakkında spekülasyonlar artıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçirdiği ameliyattan sonra durumunun ağır olduğuna ilişkin spekülasyonların uluslararası basında yer almasına rağmen, Kuzey Kore devlet kanalı ülke liderinin sağlık durumu veya nerede olduğuna ilişkin bir haber yapmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçirdiği ameliyattan sonra durumunun ağır olduğuna ilişkin spekülasyonların uluslararası basında yer almasına rağmen, Kuzey Kore devlet kanalı ülke liderinin sağlık durumu veya nerede olduğuna ilişkin bir haber yapmadı. Kaynak: Dunya.com