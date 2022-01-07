Kuzey Kore, Kovid-19 ve "düşman güçler" nedeniyle Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

Kuzey Kore, Kovid-19 ve düşman güçlerin eylemleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi ve Spor Bakanlığı, Çinli meslektaşlarına, bu yıl düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarına katılmayacaklarını belirtir mektup gönderdi.

Mektupta, "Kovid-19 ve düşman güçlerin faaliyetleri" nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılım sağlanamayacağı bildirildi.

Kuzey Koreli yetkililer, mektupta, ABD ve müttefiklerini oyunların başarıyla yürütülmesini engellemeye çalışmakla suçladı.

Mektupta, "ABD ve ona bağlı güçler, Olimpiyatların başarılı bir şekilde açılmasını engellemeyi amaçlayan hareketlerini gizlemiyor. (Kuzey Kore) bu hareketleri kararlılıkla reddediyor, onları uluslararası Olimpiyat Tüzüğü'nün ruhuna hakaret ve Çin'in uluslararası imajını lekelemeye yönelik bir eylem olarak adlandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na Kovid-19 gerekçesiyle sporcu göndermeyi reddeden Kuzey Kore'nin, Pekin-2022'ye katılmasına yasak getirmişti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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