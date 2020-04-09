Kuzey Kore Koronavirüs Vakalarını Saklıyor mu? İşte DSÖ'den Yanıt DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador, Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs salgını sebebi ile karantinaya alınan çok sayıda insanın olduğunu ancak ülkenin herhangi bir vaka kaydetmediğini ifade etti.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador, Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs salgını sebebi ile karantinaya alınan çok sayıda insanın olduğunu ancak ülkenin herhangi bir vaka kaydetmediğini ifade etti.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre DSÖ, Kuzey Kore'de 500'den fazla insanın karantinada bulunduğunu ve yeni tip koronavirüs testlerinin uygulanmaya devam ettiğini ancak ülkenin herhangi bir vakayı kaydetmediğini belirtti.

Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador, Reuters'a yaptığı açıklamada, "2 Nisan itibarıyla 709 kişiye (11'i yabancı ve 698'i yerli) COVID-19 testi yapılmıştır. Karantinada 509 kişi (ikisi yabancı ve 507'si yerli) bulunuyor. 31 Aralık tarihinden bu yana 380 yabancının yer aldığı karantinadan 24 bin 842 kişi çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Salvador, Kuzey Kore'nin, Pyongyang şehrinde yer alan laboratuvarda yeni tip koronavirüs'ü test etme imkanına sahip olduğunu belirtti. DSÖ, Kuzey Kore'nin ocak ayında Çin'den test kitleri için ekipmanlar aldığı bilgisine ulaştığını ifade etti.