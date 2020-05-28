Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu
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Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu

Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu
28.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:34

Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi. Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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