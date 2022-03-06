Kuzey Kore, keşif uydusu geliştirme amaçlı denemeler yaptığını duyurdu - Haberler

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Kuzey Kore, keşif uydusu geliştirme amaçlı denemeler yaptığını duyurdu

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Kuzey Kore, keşif uydusu geliştirme amaçlı denemeler yaptığını duyurdu

Kuzey Kore, "keşif uydusu" geliştirme projesi kapsamında önemli denemeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore, "keşif uydusu" geliştirme projesi kapsamında önemli denemeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Ulusal Uzay Geliştirme Yönetimi (NADA) ve Savunma Bilimi Akademisi, keşif uydusu geliştirme planı kapsamında cumartesi günü önemli denemeler yaptı.

Test vasıtasıyla keşif uydusunun veri aktarımı, komut denetimi ile yere konuşlandırılmış kontrol sistemlerinin dayanıklılığı teyit edildi.

Kuzey Kore, dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatarak bu yıl başından bu yana 9. kez füze denemesi yapmıştı.

Batı, Kuzey Kore'nin "uzay roketi fırlatma" adı altında, uzun menzilli kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatması endişesini taşıyor.

Pyongyang yönetimi, barışçıl uzay programının parçası olarak dünya yörüngesine uydular yerleştirmek istediğini duyurmuş, ABD ve müttefikleri bu girişimi ICBM teknolojisinde uzmanlaşma çabası olarak değerlendirmişti.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Kuzey Kore, Cumartesi, Füze, Uzay, Güncel, Haberler

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