Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurdu
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Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurdu

Kuzey Kore'nin, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu bildirildi.

Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurdu
16.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:32

Kuzey Kore'nin, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu bildirildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, havaya uçurulan binanın, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da bulunduğunu duyurdu.

Pyonyang yönetimi, daha önce Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini ifade ediyor.

Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde de bulunmuştu.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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