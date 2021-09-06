Kuzey Kore, İnsan Hakları İzleme Örgütünü eleştirdi
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Kuzey Kore, İnsan Hakları İzleme Örgütünü eleştirdi

Kuzey Kore, İnsan Hakları İzleme Örgütünü eleştirdi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Kuzey Kore, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), ABD'nin Afganistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine karşı tutumunu eleştirdi.

Kuzey Kore, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), ABD'nin Afganistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine karşı tutumunu eleştirdi.

NK News internet sitesinin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği'ne bağlı bir araştırmacının, HRW'yi, ABD'nin Afganistan'da yaptıklarına karşı "sessizliği" nedeniyle ikiyüzlülükle suçladığı bir açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, HRW'nin Afganistan'daki insan hakları ihlallerine yönelik tavrı eleştirilerek, sivil toplum kuruluşu, ABD'nin "sözcüsü ve kuklası" olarak nitelendirildi.

Bunun yanı sıra açıklamada, HRW'ye, "eğer insan hakları ihlalleri ile ilgileniyorsa, öncelikle insan hakları ihlallerinde başı çektiği ifade edilen ABD'ye karşı sessiz kalındığı için mantıklı bir açıklama sunması" tavsiyesinde bulunuldu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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