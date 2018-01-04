Kuzey Kore ile Güney Kore Arasında İkinci Görüşme

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerilen iplerin ardından yaklaşık 2 yıl sonra görüşme gerçekleştirildi.



Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilk görüşme yaklaşık 2 yıl sonra TSİ 09.30'da Panmunjom'da dün yapılmıştı. Yapılan ilk görüşmeye ilişkin hiçbir ayrıntıya yer verilmemişti. Ateşkes hattındaki telefonla yapılan ilk görüşmenin ardından TSİ 03.30'da ikinci görüşme gerçekleşti. 2016 Şubat ayından beri ateşkes hattındaki telefon iletişim kanalı ise Gaeseong Endüstri Bölgesi'nin kapatılmasından beri kullanılmıyordu. Gerçekleşen telefon görüşmesinde ise Güney Koreli irtibat subayı Kuzey Kore'ye iletmek istedikleri herhangi bir şey olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Kuzey Koreli yetkili, Kuzey'in bilgilendirmesi gereken bir şey olup olmadığını Güney'e bildireceklerini söyledi. Gözlemciler, iki ülkenin gün içinde Seul'un önerdiği görüşmenin ayrıntılarıyla tartışmayı planladığına ve gelecek Salı üst düzey bir görüşmenin gerçekleştirileceğini belirtiyorlar.



Ancak Kuzey Kore'nin önerilen görüşmede bir gün önce Kuzey Koreli bir yetkili tarafından yapılan yorumlara göre Kuzey'in PyeongChang Kış Olimpiyatlarına katılımıyla sınırlı tutacakları bekleniyor. Güney Koreli yetkililer ise, dünya barışı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için 9 Şubat 2018'de başlayacak kış olimpiyatlarının bir fırsat olduğunu belirtmişlerdi. Ancak olimpiyatlara kısa bir zaman kala Kuzey Kore'nin sporcularını gönderip göndermeyeceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.



Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşen bu görüşme son zamanlarda yaşanan anlaşmazlıkların bir nebze de olsa giderileceği anlamına geliyor. Kuzey Kore'den kaçıp Güney Kore'ye sığınan asker olayı ve Kuzey Kore'nin her geçen gün nükleer silahlanmaya dair tehditlerini artırması ilişkileri daha da kötü hale getirmişti.



Öte yandan, gelecek Salı gerçekleştirilmesi beklenilen telefon görüşmesi merakla bekleniyor. - SEUL