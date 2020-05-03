- Kuzey Kore-Güney Kore sınırında silah sesleri

- Kuzey Kore-Güney Kore sınırında silah sesleri Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların karşılıklı olarak ateş açtığı belirtildi.

- Kuzey Kore-Güney Kore sınırında silah sesleri

SEUL - Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların karşılıklı olarak ateş açtığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddiaların ardından 3 hafta sonra ortaya çıkması sonrası sınırda gerginlik yaşandı. Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki güvenlik kulübesine ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye iki el ateş ederek karşılık verdiği ve herhangi bir yaralanma bildirilmediği kaydedildi.

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada, silah atışlarının gerçekleştiği alanın tarım arazisi olduğu için planlı bir provokasyon gibi görünmediği, ancak olay hakkında net bir şey ifade edilemeyeceği belirtildi.

Kaynak: İHA