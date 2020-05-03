Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı
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Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı

Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı
03.05.2020 07:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 07:16

KUALA Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

KUALA Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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