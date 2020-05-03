Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı (1)
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Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı (1)

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı (1)
03.05.2020 06:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 06:53

KUZEY Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı.

KUZEY Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore'den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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