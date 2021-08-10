Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim kanalı üzerinden yaptığı çağrılara cevap vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim kanalı üzerinden yaptığı çağrılara cevap vermiyor

Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim kanalı üzerinden yaptığı çağrılara cevap vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Kore, 27 Temmuz'da yeniden kullanıma açılan iki ülke arasındaki iletişim kanalı üzerinden yapılan çağrılara Kuzey Kore'nin cevap vermediğini bildirdi.

Güney Kore, 27 Temmuz'da yeniden kullanıma açılan iki ülke arasındaki iletişim kanalı üzerinden yapılan çağrılara Kuzey Kore'nin cevap vermediğini bildirdi.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında Haziran 2020'de kapatılan iletişim hattı 27 Temmuz'da yeniden kurulmuştu. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin iletişim hattı üzerinden yapılan aramalara cevap vermediğini bildirdi. Basında yer alan haberlerde, Kuzey Kore'nin tüm uyarılarına rağmen Güney Kore'nin ABD ile ortak tatbikat yapması nedeni ile telefonlara cevap vermediği öne sürüldü.

İki ülke arasındaki savaş 1953'te barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesi nedeni ile iki ülke teknik olarak hala savaşta gözüküyor. Kurulan iletişim hattı üzerinden iki ülke genellikle günde iki defa görüşme gerçekleştiriyor. Kuzey Kore, başarısız bir barış zirvesinin ardından ilişkilerin bozulması üzerine Haziran 2020'de iletişim hattını kapatmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong tatbikat için, "ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının en canlı ifadesi" yorumunu yapmış, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore'nin saldırgan savaş tatbikatlarına devam edip etmediğini veya büyük bir karar alıp almadığını yakından takip edecek. Umut mu, yoksa umutsuzluk mu? Bu bize bağlı değil" demişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Bülent Turan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim kanalı üzerinden yaptığı çağrılara cevap vermiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:10:43. #1.15#

title