Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatlarına karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatlarına karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı aldı

Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatlarına karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı aldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirme sözü verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirme sözü verdi.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.

Kuzey Kore'nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri "daha ciddi bir güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya bırakacak "aldatıcı davranış" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kim, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin "riyakarlığını" gözler önüne serdiğini ve ABD kuvvetleri, güneyden asker ve silahlarını çekmeden Kore Yarımadası'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 1 Ağustos'ta, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mehmet Şimşek Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatlarına karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:31:55. #1.14#

title