Kuzey Kore Füze Fırlattı! Japonya'da Halk Sığınaklara Çağrıldı

Geçen günlerde hidrojen bombası deneyerek dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore TSİ 01:10 sularında bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. Reuters'ın haberine göre; türü ilk anda tespit edilemeyen füze başkent Pyongyang'ın Sunan bölgesinden doğuya doğru fırlatıldı. Japonya'da Hokkaido ve Tohoku bölgelerinde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı. Güney Kore ve ABD orduları, füzeyle ilgili bilgilere ulaşmak için çalışma yürütüyor. ABD'den gelen son dakika bilgisine göre ise, Başkan Donald Trump, Beyaz saray'da askeri yetkililerden bilgi aldı.

PASİFİK OKYANUSUNA DÜŞTÜ

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada Kuzey'den ateşlenen füzenin muhtemelen 3.700 kilometre mesafe katettiğini ve maksimum 770 kilometre yükseliğe ulaşarak, Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı.

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga da basına yaptığı açıklamada, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve denize düştüğünü belirtti. Öte yandan Japonya'nın hava savunma sistemlerinin füzeye yönelik olarak harekete geçmediği de belirtildi.

BMGK'YA KARŞI ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz gün, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını oybirliği ile onaylamıştı.

Bu yaptırım kararı Kuzey Kore'ye rafine petrol ve petrol ürünleri ihracatında sınırlama getirirken ülkenin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstile de ihracat yasağı koymuştu.

Kozey Kore Dışişleri Bakanlığı ise BMGK'nın bu karrı öncesinde çok sert bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada 'Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler ABD'nin tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşamasına neden olacak' satırlarına yer verilmişti.