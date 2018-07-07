Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: "Trump'a Hala Güveniyoruz"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılan ve Pyeongchang tarafından 'hayal kırıklığı' olarak adlandırılan görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a güvendiklerini açıkladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Bugün Kuzey Koreli yetkililer ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan görüşmelerin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a hala güvendiklerini açıkladı. Bakanlık, gerçekleştirilen görüşmenin Kuzey Kore için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade edip ve ABD'nin tavrını soygunculuk olarak adlandırmasının ardından, Pompeo ile yapılan görüşmenin aksine ABD Başkanı Donald Trump'dan güvendiklerini bildirdi. Açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un, Mike Pompeo aracılığı ile ABD Başkanı Donald Trump'a verilmek üzere bir mektup yazdığı ifade edildi. - PYONGYANG