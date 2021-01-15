Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilen yeni füzelerini askeri geçit töreninde sergiledi

Kuzey Kore'de denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlendi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirildi.

Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterildi.

Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni, ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelecek Biden yönetimine karşı bir gövde gösterisi olarak yorumladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri konuşmasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yinelemiş ve "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." demişti.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, bu ülkenin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silah kullanmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer