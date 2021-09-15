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Kuzey Kore'den yine füze denemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kuzey Kore'den yine füze denemesi

Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyılarından iki yeni füze ateşlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyılarından iki yeni füze ateşlediği bildirildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri füze denemesini doğrularken, hiçbir gemi ya da uçağın zarar görmediğini açıkladı.

Mart ayından bu yana ilk füze denemesini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiğini duyuran Kuzey Kore'den uluslararası kamuoyunu alarma geçiren bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın bugün ülkenin doğu kıyısından iki yeni füze ateşlediğini duyurdu. Füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki suların üzerinde seyrettiği açıklanırken, detaylı veri analizinin sürdüğü ifade edildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri de füzelerin Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki sularda seyrederek Japonya sularının dışına düştüğünü açıkladı. Hiçbir gemi veya uçağın hasar görmediği belirtildi.

"Japonya ve bölge için tehdit"

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin son zamanlarda tekrarlanan balistik füze ve silah denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir sorundur" ifadeleri kullanılırken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da Pyongyang'ın denemelerini sert bir şekilde eleştirerek, "Kuzey Kore'nin füzeleri Japonya ve bölge için bir tehdittir" dedi.

Kritik zirvenin ardından geldi

Kuzey Kore, mart ayından bu yana ilk kez geçtiğimiz hafta sonu yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, uzun menzilli füzelerin cumartesi ve pazar günlerinde başarı ile test edildiği açıklanmıştı. İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe katederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı kaydedilirken, yaşanan gelişme olası bir saldırıda Japonya'nın hedef alınabileceği endişesine neden olmuştu. Uluslararası kamuoyunu alarma geçiren denemenin ardından dün Japonya Okyanusya ve Asya Bürosu Genel Direktörü Takehiro Funakoshi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sumg Kim ve Güzey Kore'yi temsilen Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Sorumlusu Noh Kyu Duk Tokyo'da bir araya gelerek Pyongyang'ın bölgede gerilimi artıran son girişimlerini masaya yatırmıştı. - TOKYO

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