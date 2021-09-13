Kuzey Kore'den yeni tip uzun menzilli füze denemesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Kore'den yeni tip uzun menzilli füze denemesi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Kuzey Kore'den yeni tip uzun menzilli füze denemesi

Kuzey Kore'nin, yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin, yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı bildirildi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi.

İki denemede de füzelerin, 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği belirtilen haber de, Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Bazı yerel medya organlarında, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden sadece birkaç saat sonra füzesi denemesi yaptığı bilgisi yer almıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 21 Mart'ta batı kıyısı açıklarında füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Vahap Seçer Ertuğrul Gazi Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Baykal
Spor Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Münir Karaloğlu Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzey Kore'den yeni tip uzun menzilli füze denemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:20:02. #1.11#