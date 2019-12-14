Kuzey Kore'den yeni 'kritik' füze fırlatma denemesi
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Kuzey Kore'den yeni 'kritik' füze fırlatma denemesi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Savunma Bilimi Akademisi cuma günü, "yeni kritik testini" ülkenin doğusundaki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yaptı. Hafta içinde yapılanan ikinci testin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

14.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:47
Kuzey Kore'den yeni 'kritik' füze fırlatma denemesi

, "stratejik nükleer caydırıcılığını güçlendirmek için" yeni bir uydu fırlatma denemesi daha gerçekleştirdiğini duyurdu.


Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Savunma Bilimi Akademisi cuma günü, "yeni kritik testini" ülkenin doğusundaki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yaptı. Hafta içinde yapılanan ikinci testin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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