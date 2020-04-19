Kuzey Kore'den Trump'ın 'mektup aldım' açıklamasına yalanlama
Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore liderinden yakın geçmişte 'güzel bir mektup' aldığı yönündeki açıklamasını yalanladı
19.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:39
Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore liderinden yakın geçmişte 'güzel bir mektup' aldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.
Trump, 18 Nisan'da Beyaz Saray'da Covid-19 nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'dan kısa zaman önce 'güzel bir not' aldığını söyleyerek, "Kuzey Kore ile gayet iyi çalışıyoruz." demişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com