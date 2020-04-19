Kuzey Kore'den Trump'ın 'mektup aldım' açıklamasına yalanlama Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore liderinden yakın geçmişte 'güzel bir mektup' aldığı yönündeki açıklamasını yalanladı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore liderinden yakın geçmişte 'güzel bir mektup' aldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Trump, 18 Nisan'da Beyaz Saray'da Covid-19 nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'dan kısa zaman önce 'güzel bir not' aldığını söyleyerek, "Kuzey Kore ile gayet iyi çalışıyoruz." demişti. Euronews.com'da Görüntüle