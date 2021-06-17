Kuzey Kore'den Myanmar'a 300 bin dolar finansal yardım

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kuzey Kore'nin 24 Mayıs tarihinde Myanmar İnsani Fonu'na (MHF) 300 bin dolar finansal yardım sağladığını ve 2005 yılından bu yana Kuzey Kore'nin ilk kez bir ülkeye bağışta bulunduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kuzey Kore'nin 24 Mayıs tarihinde Myanmar İnsani Fonu'na (MHF) 300 bin dolar finansal yardım sağladığını ve 2005 yılından bu yana Kuzey Kore'nin ilk kez bir ülkeye bağışta bulunduğunu duyurdu.

Ordunun, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından gerginliğin artarak devam ettiği Myanmar'a yardım için 276 milyon dolar toplama çağrısında bulunan ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yürütülen Myanmar İnsani Fonu'na (MHF),Kuzey Kore'den destek geldi. OCHA'nın finansal takip servisi tarafından yapılan açıklama, Kuzey Kore'nin MHF'ye 24 Mayıs tarihinde 300 bin dolar finansal yardım sağladığı ve bu yardımın, Kuzey Kore'nin 2005 yılından bu yana bir ülkeye ilk bağışı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kuzey Kore, 2004 yılı Aralık ayında tsunaminin vurduğu Endonezya, Hindistan, Tayland, Malezya, Maldivler ve Sri Lanka'ya 150 bin dolar bağışlayarak, Birleşmiş Milletler'e en son 2005 yılında mali yardım teklif etmişti. Ayrıca Güney Kore ise Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar'a destek çalışmalarına 600 bin dolar yardım sağlamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı