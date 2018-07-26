Kuzey Kore'den Kore Savaşının Bittiğinin Resmen İlan Edilmesi Talebi

Kuzey Kore medyası, Kore Savaşı'nın sona erdiğinin resmen ilan edilmesi yönündeki taleplere yer veriyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore medyası, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın garanti altına alınması ve gelecekteki çatışmaları önlemeye yardımcı olması adına Kore Savaşı'na son verildiğinin resmen açıklanması için çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore propaganda sitesi Uriminjokkiri'de yer alan açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut ateşkes durumu devam ettiği sürece gerilimin tırmanması kısır döngüsünün tekrar etmeyeceğinin pratik bir garantisi olmadığı belirtildi.

Uriminjokkiri, ABD'nin, Kore Savaşı'nın sona erdiğinin açıklanmasına yönelik çabalara öncülük etmek gibi bir sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Kimse, durumun, savaşın eşiğine doğru gitmediğinden emin olamaz. Bu tür ciddi durumların meydana gelmesini önlemek için temel yöntem, ateşkes anlaşmasını en kısa sürede rafa kaldırmak ve savaşa bir son verildiğini ilan ederek Kore Yarımadası'nda somut bir barış ortamı oluşturmak." ifadelerine yer verildi.

Güney ve Kuzey Kore arasında 1950-53 yıllarındaki savaştan bu yana süregelen bölünmüşlük ve gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nisan aynda, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldikleri tarihi zirvenin ardından yeni bir evreye girmişti.

1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olarak görülen görüşmenin ardından liderlerin yaptıkları ortak açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış döneminin başladığını resmen ilan eder." ifadeleri yer almıştı.