Kuzey Kore'den John Bolton'a tepki

ANKARA/ Kuzey Kore, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı, ülkenin kısa menzilli füze denemelerine ilişkin yorumu nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kuzey Kore'nin bu ayın başında yaptığı kısa menzilli füze denemelerinin 'şüphesiz şekilde' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği" yönündeki sözleri nedeniyle Bolton'ı "savaş çığırtkanı" ve "güvenliği yıkan danışman" olarak nitelendirdi.

Sözcü yaptığı açıklamada, BMGK kararlarının, "daha önce defalarca belirttikleri gibi, ülkenin bekasını ve gelişme hakkını inkar etmek" anlamına geldiğini savunarak, bahsi geçen bu kararları "hiçbir zaman kabul etmediklerini ve bunlarla tutsak olmayacaklarını" belirtti.

Sözcü, "Askeri hamlelerimiz kimseyi hedef almıyor ya da kimseyi tehlike altına sokmuyor. Fakat Bolton, BMGK kurallarını ihlal ettiğimiz yönünde ısrar ederek, kuşkusuz sıradan insanlardan farklı bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

Sözcü ayrıca, Bolton'ın uzun zamandır "savaş çığırtkanı" olarak tanındığını ileri sürerek, onun, güvenliği sağlamaya çalışan bir güvenlik uzmanından ziyade barış ve güvenliği ortadan kaldırmaya çalışan "güvenlik yıkıcı danışman" olarak tanımlanmasının doğru olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bolton, hafta sonu yaptığı açıklamada, "BMGK kararları, Kuzey Kore'nin herhangi bir balistik füze fırlatmasına yasak getiriyor." diyerek, Kuzey Kore'nin bu ayın başında yaptığı son füze denemelerinin "şüphesiz" bu kararların ihlali anlamına geldiği yorumunu yapmıştı.

Kuzey Kore ordusu, 4 Mayıs'ta, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in yeni bir tür taktik güdümlü silah ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibreli çoklu füze ateşleyici sistemleri denediğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA