Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
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Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

'nin Doğu Denizi'nde () yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne öğleden sonra iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 13. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.

Kaynak: AA
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